Peter Lohmeyer: "So nimmt man Frauen nicht ernst"

Von 2013 bis 2020 spielte er den Tod im Salzburger "Jedermann". In der neuen ZDF-Comedy-Serie "I don’t work here" (ab heute in der ZDF-Mediathek, ab 11. April auf ZDFneo) ist der Schauspieler ein pensionierter Polizist namens Walter, der mit Frau, Tochter, dem schwarzen Schwiegersohn und dem Enkerl unter einem Dach lebt. Im OÖN-Interview spricht der 61-Jährige darüber, was alte Menschen lernen müssen, außerdem über Gendern, Fußball und seine Salzburger Sommer.