OÖNachrichten: Herr Klien, Sebastian Kurz hat Ihnen zwar einmal vor laufender Kamera zugezwinkert, aber letztlich nie ein Interview gegeben. Ein großes Manko in Ihrem Lebenslauf? Peter Klien: Es ist ein beständiger Schmerz, der mich begleitet. Ich habe im Mai beim Bundesparteitag der ÖVP in Graz fünf Mal zu erklären versucht, dass es jetzt eh schon wurscht ist, was dabei herauskommt, weil er ja nicht mehr Kanzler ist. Er hat sich immer wieder herausgewunden, weil er offenbar kein Vergnügen