Es ist unser feministischstes Stück", sagt Peter Hörmanseder (am Foto re.) über "Maschek macht Merkel". Am 18. 9. gastiert der gebürtige Welser mit Kollegen Robert Stachel im Musiktheater Linz (mehr unten). Dort werden sie tun, wofür sie in der ORF-Kultshow "Willkommen Österreich" seit Jahren verehrt werden: drüber reden.