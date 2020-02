Peter Handke wetzt das literarische Racheschwert des Poeten

Wenige Monate nach dem Streit um die Verleihung des Nobelpreises für Literatur ist ein neues Werk von Peter Handke erschienen, ein schmales, aber großartiges Meisterwerk der Erzählkunst. Das ist die beste Antwort des sprachmächtigen Dichters auf die Skandalisierung der Preisverleihung. Denn so nachvollziehbar die Kritik an Handkes politischem Engagement für Serbien auch ist, eines sollte unbestritten sein: Peter Handke ist einer der größten Sprachkünstler der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Mit "Das zweite Schwert. Eine Maigeschichte" stellt er dies erneut unter Beweis.

Heimgekehrt von einer Reise, empfängt der Ich-Erzähler, der trotz kräftiger Fiktionalisierung Züge des Autors hat, einen heftigen Impuls: Rache! Wie ein Held aus archaischer Zeit will er Rache nehmen für die Beleidigung, die seiner Mutter widerfahren ist, als ihr vor vielen Jahren eine Journalistin unterstellt hat, sie sei eine Sympathisantin des Nationalsozialismus gewesen. Diese "Wortschurkerei" verdient den Tod, denkt der Sohn und übt vor dem Spiegel das wild entschlossene Gesicht des Rächers, "insbesondere das Augenpaar, von dem kaum einmal ein Wimpernzucken kam".

Dem aufmerksamen Leser entgeht nicht, dass das Hauptmotiv der Blutrache von Anfang an von einer ironischen Stilebene unterlaufen wird. Schon nach wenigen Seiten scheint das Rache-Thema zu versickern. Handke schlägt andere, hellere Töne an, erzählt von der Weitung der Sinne, einer offenen, intensiven Welterfahrung und vom beruhigenden Gefühl der "Ortsfestigkeit". Erst nach vierzig Seiten ist wieder von Rache die Rede.

Eine klassische Rächerfigur

Dass der Erzähler versucht, einen Killer anzuheuern, der an seiner Stelle die Tat übernimmt, spricht nicht für seine Entschlossenheit. Letztlich bricht er doch zu seinem Feldzug auf, und er will auch als klassische Rächerfigur erkennbar sein. Er zieht einen Dior-Anzug an, setzt sich eine dunkelgetönte Brille auf die Nase und einen breitkrempigen Borsalino mit Bussardfeder auf den Kopf. Dass er zwei verschiedenfarbige Socken anzieht, ist ein ärgerliches Versehen. Mehr und mehr erinnert Handkes Rächer an Protagonisten der Schelmenliteratur, an Don Quijote oder Simplicissimus – und so verwundert es nicht, dass die Reise des Helden einen anderen Verlauf nimmt. Besonders im zweiten Teil der Erzählung verdichtet Handke Motive, die man aus früheren Werken kennt, zu einem wunderbaren Geflecht. Der Poet rächt sich an seinen Feinden nicht mit dem Schwert in der Hand. Vielmehr erklärt er sie für unwürdig, Gegenstand seiner Erzählung zu werden. Das ist das zweite Schwert – und das genügt.

Peter Handke: "Das zweite Schwert", Suhrkamp, 158 Seiten, 20,60 Euro