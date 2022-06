Performance-Kunst aus aller Welt in Linz

Neue Ansätze der Performance-Kunst zeigt ab heute ein neues Festival im OK und im Musiktheater in Linz. Unter dem Titel "The non-fungible Body?" setzen sich rund 20 Künstler aus aller Welt damit auseinander, welche Funktion der reale Körper im digitalen Zeitalter haben kann. Veranstaltet wird das Festival, das bis Sonntag läuft, von der Landes-Kultur-GmbH.

Freda Fiala aus Wien und der in Paris lebende taiwanesische Performance-Künstler River Lin kuratieren. "Wir hinterfragen zum Beispiel, was passiert, wenn der Körper des Künstlers in den digitalen Raum tritt", umreißt Fiala einen der Schwerpunkte.

Eingeladen ist zum Beispiel der Franzose Xavier Le Roy, der seine ikonische Arbeit "Product of Circumstances" morgen um 14 Uhr im Musiktheater zeigt. Diese Choreografie entwickelte er 1999 und führte sie bereits im Museum of Modern Art in New York oder in der Londoner Tate Gallery vor. "Diese Arbeit beeinflusste viele andere Künstler", sagt Fiala. Le Roy geht darin der Frage nach, was in einem Künstler vorgeht, wenn er älter wird, und wie sein Körper zu einem Archiv wird.

Sara Lanner, die an der Linzer Bruckneruni studierte, wird ebenfalls morgen (19.30 Uhr) in ihrer Performance "Caught in the Blockchain" im OK einen Tauschhandel mit dem Publikum betreiben: persönliche Objekte gegen sogenannte Tokens, in ihrem Fall eine Wunsch-Performance. Jianan Qu aus China entwickelte mit Tanz-Studierenden der Bruckneruni eine Arbeit, die das Verhältnis des Körpers zur Technologie spiegelt: zu sehen morgen (13.30 Uhr, Musiktheater) und am Sonntag (20.30 Uhr, OK).

Gegen Ende des Festivals gibt es am Sonntag (OK, 19.30 Uhr) eine Live-Performance mit David Henry Nobody Jr., der per Live-Chat aus New York zugeschaltet sein wird. Der Amerikaner ist bekannt für seine farbenprächtigen Installationen auf Instagram. Dort hat er nicht weniger als 114.000 Follower.

Das Performance-Festival (17.-19.6.) wird heute um 19 Uhr im Linzer OK eröffnet. Nähere Informationen gibt es auf ooekultur.at