Peer Gynt in Helfenberg: "Jetzt trauen wir uns was"

In der Kulturfabrik Helfenberg gibt’s heuer keine leichte Sommerkost: Auf dem Spielplan steht ab 27. Juli Henrik Ibsens Klassiker "Peer Gynt". Im Mittelpunkt steht darin Peer Gynt, der dank Sklavenhandel reich wird, in Marokko seinen Besitz verliert, in Kairo im Irrenhaus landet und schließlich gebrochen in seine Heimat Dänemark zurückkehrt. "Für mich ist es ein brandaktuelles Stück", sagt Regisseur Andreas Baumgartner, im Hauptberuf Leiter des Theaters des Kindes in Linz. "Es geht um einen Mann, der glaubt, ihm gehört die Welt und sich alles nehmen zu können, was er will." Solche Figuren gebe es derzeit viele: "Egal, ob in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft." Doch warum gerade dieses Stück? Er habe es mit mehreren anderen dem Vereinsvorstand vorgeschlagen, erzählt er. "Die Wahl fiel sofort auf ,Peer Gynt’." Obfrau Gabriele Revertera bestätigt: "Wir haben gesagt, jetzt trauen wir uns was." Die bisherigen Reaktionen seien durchwegs positiv.

Baumgartner hat den Klassiker stark gekürzt, um die Spielzeit auf zweieinhalb Stunden (inklusive Pause) zu drücken. "Wir werden die Geschichte so stringent wie möglich erzählen." Verwendet wird die Übersetzung von Christian Morgenstern. Als Hauptdarsteller konnte ein Kapazunder gewonnen werden: Ljubisa Grujcic, der einst an der Bruckneruni studierte und nun im Wiener Theater in der Josefstadt spielt. Weil das Stück eine Zeitspanne von 50 Jahren umfasst, wird die Hauptrolle in der Regel von mehreren Personen gespielt – nicht so in Helfenberg: "Grujcic wird die gesamte Rolle spielen", sagt Baumgartner. Die Inszenierung soll "zeitlos modern" sein, inklusive Anspielungen auf die Politik. Im Bühnenbild von Harald Bodingbauer ist unter anderem ein großer Pool vorgesehen. David Baldessari ist für die Musik verantwortlich und spielt live.

Nachdem im Vorjahr coronabedingt auf einer Open-Air-Bühne gespielt wurde, kehrt das Theater heuer wieder in die 290 Plätze fassende Kulturfabrik zurück. Obfrau Revertera rechnet für die 13 Vorstellungen mit 3000 Besuchern. Im Vorjahr lag die Auslastung nur bei 75 Prozent: "In normalen Jahren haben wir 80 bis 100 Prozent", sagt die Obfrau. In der Aufführungszeit bis 14. August wird es in der Kulturfabrik auch zwei Ausstellungen von Hermann Eckerstorfer und John Owen geben. (hes)

"Peer Gynt" von Henrik Ibsen ist von 27. Juli bis 14. August in der Kulturfabrik Helfenberg zu sehen. Infos und Karten gibt es auf theraterinderkulturfabrik.at