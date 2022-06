"Viele Serien senken mit jeder Staffel ihre Qualität, bis wir froh sind, wenn sie endlich enden", sagt Sheldon Cooper einmal in einer Folge der Sitcom "The Big Bang Theory". Da hat der exzentrische Physiker natürlich recht. Die in den 1920er- und 1930er-Jahren spielende britische Gangster-Saga "Peaky Blinders", deren sechste und finale Staffel ab morgen auf Netflix abrufbar ist, fällt glücklicherweise nicht in diese traurige Kategorie.