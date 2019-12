"Pavarotti": Vom Volksschullehrer zum gefeierten "Caruso unserer Zeit"

Er starb am 6. September 2007 im Alter von 71 Jahren. Aber seine Stimme bleibt unsterblich. Als Weihnachtspräsent kommt jetzt die Doku "Pavarotti" in unsere Kinos. Ron Howard, zweifacher Oscar-Preisträger, hat sie gestaltet. In bewegenden Bildern erzählt er den Weg des kleinen Volksschullehrers zum "Caruso unserer Zeit". Nicht Caruso war aber Luciano Pavarottis großes gesangliches Vorbild, sondern sein Vater zu Hause in Modena: "Leider hatte er den Beruf des Bäckers gewählt. Aber es war schön, ihn wenigstens in der Kirche singen zu hören." Das erzählte "Paverl", wie er in Österreich genannt wurde, als ihn die OÖN seinerzeit anlässlich des Erscheinens seines Albums "Ti adoro" trafen.

Der Startenor wuchs in Modena auf. Bild: Wild Bunch Germany

Regisseur Ron Howard, an sich kein großer Opernexperte, war dem Sänger nur einmal begegnet, aber es reizte ihn, "den Aufstieg eines Mannes aus einer Kleinstadt zum Megastar zu zeigen, dessen Träume, Ängste und Familienleben unter einen Hut zu bringen". Dafür ließ er sich eine spezielle Form einfallen: "Ich entschloss mich, den Film wie eine Oper in drei Akten zu strukturieren, getragen von großen Arien. Die musikalische Klammer wurde ‚Nessun dorma’ aus ‚Turandot’, der größte Crossover-Hit aller Zeiten."

Unschätzbares Material erhielt das Team von der 34 Jahre jüngeren Witwe Nicoletta, die mit ihrer Videokamera immer wieder persönliche Interviews mit ihrem Mann filmte. Sie stellte die Aufnahmen bereitwillig zur Verfügung und erklärte dazu: "Er war ein großer Künstler, aber er wusste, dass Talent allein nicht ausreicht. Er glaubte an Disziplin und Hingabe. Genieße, was du tust, meinte er, aber gib immer etwas zurück. Das war sein Schlüssel zum Glück."

Pavarotti mit seiner Ehefrau Nicoletta Bild: Wild Bunch Germany

Eine Milliarde TV-Zuschauer

Zunächst feierte Luciano Pavarotti, nach seinem Debüt als Rodolfo in "La Bohème" in Reggio Emilia, seine großen Opernerfolge. Später wurde nicht nur seine "Nessun dorma"-Aufnahme (lag monatelang an der Spitze der Pop-Charts) legendär, sondern auch der Auftritt anlässlich der Eröffnung der Fußball-WM 1990 in den Caracalla-Thermen in Rom mit den Kollegen Plácido Domingo und José Carreras vor mehr als einer Milliarde (!) TV-Zuschauern. Die "Drei Tenöre" wurden in der Folge zur "heißesten Boygroup" der neunziger Jahre. Kollege Domingo zeigt sich noch heute tief beeindruckt vom Können Pavarottis. "Eine Tenorstimme", sagt er, "ist nichts Natürliches, sondern ein Konstrukt, an dem man hart arbeiten muss. Bei Luciano aber klang alles so, als ob es ihm unendlich leicht fallen würde. Seine Stimme war so klar wie ein gestochen scharfes Foto."

Pavarotti selbst machte sich über die Welt der Oper auch gerne lustig: "Sie ist Fälschung, Täuschung, Schwindel über Liebe, Hass und andere tiefe Gefühle. Mit ein bisschen Make-up. Doch all das muss man glaubhaft machen. Wenn die jüngste meiner drei Töchter in einer Vorstellung war und ich in meiner Rolle sterben musste, weinte sie oft verzweifelt: ‚Papa! Papa!’"

Mit Weggefährte José Carreras Bild: Wild Bunch Germany

Mit Pasta und Käse nach China

Auch von der tiefen Freundschaft Pavarottis zu Prinzessin Diana erzählt Ron Howards Film. Der Regisseur: " Er war richtig verknallt in sie, aber rein platonisch. Die beiden haben einander bewundert. Diana hat ihm beigebracht, dass es sehr befriedigend sein kann, Hilfsorganisationen nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern auch durch persönlichen Einsatz. Das hat er für den Rest seines Lebens beherzigt." Ebenfalls in Howards Doku zu sehen: kleine Eigenheiten des Star-Tenors wie die Tatsache, dass er – auch nach China – mit Pasta und Käse, Töpfen und Pfannen reiste, um sich jederzeit etwas kochen zu können.

Noch ein Blick zurück auf das OÖN-Interview in Modena und seine Antwort auf die Frage: "Sind Sie ein gläubiger Mensch? Führen Sie Zwiegespräche mit Gott, und wenn, was sagen Sie da?" Pavarotti: "Ich sage jeden Morgen: ‚Danke, dass du so gut zu mir warst. Und jetzt widme ich dir meinen ganzen Tag mit all den guten Dingen. Und mit den schlechten auch’." Am Ende erzählte er auch, was er einst zumindest eine Zeitlang lieber geworden wäre als Sänger: "Aber schauen Sie jetzt nicht auf meinen Bauch und lachen Sie nicht: Mittelstürmer bei Juventus Turin!"

