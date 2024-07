"Paul Pizzera und Otto Jaus haben wirklich ein Zeichen gesetzt"

Es war ein Erlebnis, das sich Liz Mueller in ihrer Erinnerung "so lange wie möglich lebendig halten will": Am 12. Juli stand die Ennserin mit den Musikstars Paul Pizzera und Otto Jaus auf der Bühne von "Klassik am Dom" in Linz – vor mehr als 5000 Menschen. Es war die erste Show dieser Dimension für die Fußkeyboarderin, die sich beim Soundcheck einen Moment Zeit nahm, um die Bühne und die Weite des Domplatzes "einzusaugen, auf mich wirken zu lassen". Da war es noch leer.