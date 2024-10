Paul Gauguin in Wien: Farbkraft, die Missbrauch an Minderjährigen überstrahlt

Bild: C.Jobst/Kunstforum Wien/The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florenz

„Alle haben den geheimen Wunsch nach Vergewaltigung: weil durch diesen Akt männlicher Autorität der Weibwille seine volle Unverantwortlichkeit behält.“

Dieses Zitat stammt aus „Noa Noa“, einem Text des französischen Künstlers Paul Gauguin (1848–1903). Entstanden war er 1893 in Paris, quasi als Begleit- und Werbetext für seine in Französisch-Polynesien geschaffenen Werke.

Zu lesen ist dieses Zitat in der Ausstellung „Gauguin – unexpected“ im Wiener Kunstforum aber nicht. Dort fächert man die Biografie „des Superstars der modernen Malerei“ im vorletzten Raum auf. Dafür aber notierte man auf den dortigen Tafeln, dass Gauguin „im August 1893 mit 66 Gemälden und vier Francs“ nach seinem ersten Aufenthalt auf Tahiti (1891–1983), einem Kolonialgebiet im Südpazifik, in Marseille an Land gegangen war.

Mindestens zwei Kinder

Diese Beobachtung steht für das generelle Dilemma, das die Schau (Kuratorin: Evelyn Benesch) – eine Kooperation mit der Wiener Albertina – beschwert: Akribie, Mühe und Sorgsamkeit prägten die Organisation, das Zusammentragen der Werke augenscheinlich und formen die Präsentation von Gauguins Schaffen ebenso.

Die Radikalität, nach der unsere Zeit im Umgang mit (männlichen) „Genies“ verlangt, die den heutigen Konventionen nie gereichten, findet man aber nur mit der Lupe. Was einem ins Auge springt, sind die Farben, Formen und Linien, die Gauguin zum Erneuerer machten, zum Vorreiter der Abstraktion (Postimpressionismus), der Abkehr von der Illusion des Naturgetreuen und des Malens nach Gefühlen, Träumen und Instinkten.

Diesen Weg kann man sehr gut in den ersten Ausstellungsräumen beschreiten, seine Gemälde aus der Bretagne (1888) weisen ihn mit Farbkraft und Reduktion. Bis sie dann auf gelbem Hintergrund prangen: die Großformate „Te aa no Areoi – Der Samen der Areoi“ und „Tahitianerinnen beim Baden“ (je 1892), gleich neben „Berglandschaft auf Tahiti“ (1891): nackte Frauen, vereinfachte, wuchtige Formen und diese satten, kontrastreichen Blau-, Grün-, Gelb- und Rottöne. Es ist eine Sprache, die Fachfremde nicht nur direkt erreicht, sondern auch packt.

Wovon sie nicht erzählt und auch die Schau nicht in drängender Klarheit: Man betrachtet diese Frauenakte anders, kennt man alle Fakten. Während seiner Jahre auf Tahiti (auch 1895–1901) und auf den Marquesas-Inseln (1901– 1903) hatte Gauguin sogenannte Vahines: minderjährige Frauen, die nach Recht und Sitte damals von Indigenen den Europäern gegeben wurden. Dabei zeugte Gauguin (mindestens) zwei Kinder: mit Pahura, 14 beim Kennenlernen, einen Sohn und mit Vaeoho (14) eine Tochter. Sind die Tahiti-Bilder wie ein Herzstück der Schau, erfährt man diesen Kontext erst im vorletzten Raum zur Biografie. Vahine wird dort als „Lebensgefährtin“ übersetzt, ohne Schönfärberei gesprochen: Es waren Missbrauchsopfer.

Der Zivilisationsflüchtling Gauguin suchte, nachdem seine Karriere als Broker (Börsencrash 1882) gescheitert war und er Frau und fünf Kinder verlassen hatte, eine „tropische Sonne, die alles erglühen lässt“. Auf den Südsee-Gemälden verzichtete er witzigerweise auf den Schattenwurf unter dieser Sonne. Bei „Gauguin – unexpected“ verhält es sich so bei den Schattenseiten der Lichtgestalt, sie hat man (fast) ausgeblendet.

Liest man anfangs, dass man ihn in Sachen „Missbrauch und Kolonialismus wie kultureller Aneignung“ neu betrachten müsse, passiert das auch bei Letzterem nicht wirklich: Einerseits wetterte Gauguin gegen die Zwangsanpassung des „Wilden“, das er suchte, durch Kolonialisten, anderseits unterwarf und nahm auch er, was sich darbot: Körper und indigene Kultur, um seine Aussteigerfantasie zu leben. Wie Schuppen fällt einem das hier nicht von den Augen.

Das Unerwartete, das man in Wien bieten will, ist, Gauguin auch als Plastiker, Druckgrafiker, Keramiker und Schreiber zu zeigen. Das gelingt mit Werken, die von feinen wie expressiven Ausführungen zeugen (u. a. Holzschnitte Suite Noa Noa, Zinkografien Suite Volpini, Schwarz auf Gelb).

Am Ende wollte man aber „kein vollständiges Urteil über den Menschen Gauguin fällen“. Doch das wäre von Beginn an das Muss gewesen. So hätte es eine Basis für neue Perspektiven und Projekte gegeben, die Gauguins Werk nicht verteufeln, aber aktualisieren: Junge, diverse Kunstschaffende hätten dazu sicher viel zu zeigen.

Hintergrund und Infos zur Schau

Paul Gauguin (1848–1903) kennt man auch in Zusammenhang mit Vincent Van Gogh : Er und Gauguin teilten sich Ende 1888 ein Haus in Arles, als sich Van Gogh Teile des linken Ohres abschnitt. Die Rolle von Gauguin im Hinblick auf diese Selbstverstümmelung ist nicht völlig geklärt.

kennt man auch in Zusammenhang mit : Er und Gauguin teilten sich Ende 1888 ein Haus in Arles, als sich Van Gogh Teile des linken Ohres abschnitt. Die Rolle von Gauguin im Hinblick auf diese Selbstverstümmelung ist nicht völlig geklärt. Aufgewachsen ist Gauguin auch in Lima (Peru), später ging er zur Marine. Als Börsenmakler war Kunst ein Hobby. 1883 entschied sich der Autodidakt für die Malerei. Sein Leben prägten Krankheit (Syphilis, Sucht) und Geldnot. Er wurde 54.

(Peru), später ging er zur Marine. Als Börsenmakler war Kunst ein Hobby. 1883 entschied sich der Autodidakt für die Malerei. Sein Leben prägten Krankheit (Syphilis, Sucht) und Geldnot. Er wurde 54. „Gauguin – unexpected“: bis 19. 1. im Kunstforum Wien.

bis 19. 1. im Kunstforum Wien. Im Rahmenprogramm bietet man u. a. kritische Perspektiven (Menschenrechtsworkshop, „Cancelling Culture?“),

Info: kunstforumwien.at

