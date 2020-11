Historischer Krimi: Entführung im Jahre 1897 New York, 1897. Ein neuer Fall für Psychologe Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), Reporter John Moore (Luke Evans) und Privatdetektivin Sara Howard (Dakota Fanning): Die Tochter des spanischen Konsuls wurde entführt! Auch in den neuen Folgen kommt die historische Krimiserie The Alienist nach Bestsellern von Caleb Carr düster, dreckig und spannend daher. Info: „The Alienist“ ist auf Netflix abrufbar. Drama: Ethan Hawke als Sklavereigegner