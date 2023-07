Patricia Nolz: „Der Welpenbonus ist weg“

Die Staatsoper ist seit drei Jahren ihre berufliche Heimat. Was das für sie bedeutet, verrät Patricia Nolz. Am 30. Juni haben Sie als „Wellgunde“ in der „Götterdämmerung“ Ihre erste Saison als fixes Ensemblemitglied an der Staatsoper beendet. Wie haben Sie dieses Jahr erlebt? Patricia Nolz: Es war ein sehr intensives Jahr für mich, mein drittes an der Staatsoper nach dem Opernstudio, aber mein erstes im Ensemble. Und vor allem das erste Jahr ohne Lockdowns, die erste