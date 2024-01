Passionierte "Seyltänzer" laden zur Barockoper

An der Linzer Bruckneruni wurde vor zwei Jahren das Barockensemble Seyltanz geboren: "Wir wollen den Mut haben, wie Seiltänzer etwas auf der Bühne zu wagen und alles zu geben. Auch das Tänzerische hat uns gefallen, die Freude am Spielen, an der Musik", erklärt Barockcellistin Anna Schiffkorn den Namen in alter Schreibweise.

Am 7. und 8. Jänner lädt das Originalklangensemble, zweifacher Preisträger des BRISK-Ensemblewettbewerbs der Bruckneruni, ins Barocktheater Lambach, wo es mit Pergolesis Oper "La Serva Padrona" (Die Magd als Herrin) eine Vision verfolgt: "Wir möchten Barockopern in den ländlichen Raum bringen." Die mobile Produktion ist der Auftakt, inspiriert von der chilenischen Regisseurin Nais Leal. ""Sie hat wahnsinnig viel zu gesellschaftspolitischen und sozialen Aspekten wie der Rolle der Frau und fehlenden Bildungschancen im 18. Jahrhundert geforscht. Die Inszenierung selbst ist nicht modern, sondern passend zum Rahmen, aber die Texte sind an manchen Stellen geschickt so klein verändert, dass es einen großen Bedeutungsunterschied macht", sagt Schiffkorn, die diesmal im Trio mit Barockgeigerin Jennie-Marie Faderl und Cembalist Andreas Stöger spielt. "Wir sind eigentlich ein fünf- bis sechsköpfiges Ensemble, spielen aber in unterschiedlichen Formationen", zu der diesmal noch Sopranistin Ayelen Mose, Bariton Ivo Kovrigar und Erzähler Philip Guirola Paganini kommen. Der Reiz barocker Klänge für Anna Schiffkorn? "Das Spannende ist die Flexibilität in der Musik, dass es viel Spielraum gibt, in der Besetzung, aber auch in der Ausführung. Vieles ist noch nicht wie später im Notentext vermerkt, wie die Bassstimme und die Verzierungen." Zur detektivischen Quellensuche anhand von Erstausgaben und Handschriften kommen instrumentelle Herausforderungen, etwa "was mit Darmsaiten bei Temperaturunterschieden passiert. Sie sind viel sensibler. Der Klang hat einen ganz speziellen Charakter." Im Barocktheater Lambach wartet diesmal noch eine Hürde: "Die Bühne ist, wie bei Barocktheatern oft, schräg. Aber wir können gut damit umgehen."

Infos: 7. 1., 18 Uhr; 8. 1., 19 Uhr, www.ensemble-seyltanz.com,

Karten: Abendkassa und per Mail: info.laservapadrona@gmail.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze