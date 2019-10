Party-Sound und erhabene Melancholie

Lange war unklar, ob es ein weiteres Album des Berliner Pop/Reggae-Kollektivs Seeed geben würde. Nach dem überraschenden Tod von Sänger Demba Nabé im Mai 2018 dachte die Band um das verbliebene Frontmann-Duo Peter Fox und Frank Dellé tatsächlich daran, alles hinzuschmeißen. Gut, dass sie sich letztlich dagegen entschieden.

Denn "Bam Bam", die fünfte LP der zehnköpfigen Truppe, ist eine so lässige wie unterhaltsame Platte geworden. Eine, die beim Hören Spaß macht, locker mit früheren Großtaten mithalten kann und deutlich inspirierter klingt als der selbstbetitelte Vorgänger aus dem Jahr 2012. Seeeds energetischer, teils explosiver Mix aus Reggae, Pop, Dancehall und Hip-Hop kommt dieses Mal aber eine Spur gezügelter und sanfter daher. Nicht nur beim dem viel zu früh verstorbenen Nabé gewidmeten Auftaktsong "Ticket" schwingt ein leicht melancholischer Unterton mit. "Die Sonne kommt, es geht von vorne los / Einfach so, solang ich atme", singt Peter Fox darin. Es geht ums Weitermachen, egal, welche Prügel einem das Leben vor die Tanzbeine wirft.

Natürlich dreht sich auf "Bam Bam" auch wieder vieles um Liebe und Sex, um die Ex und die Zukünftige, das Feiern mit den Kumpels, die einem bei diesen Liebeswirren mit Rat und Schnaps zur Seite stehen. Dass es keine pfiffige Idee ist, die wutschnaubende Dame des Hauses zu verärgern, wird höchst amüsant in dem mit Rapperin Nura aufgenommenen "Sie ist geladen" verhandelt. Auch der herrlich verschleppte Reggae "Lass sie gehn" handelt von einer Beziehungskiste und ist von erster Güte! Stücke wie "Lass das Licht an", "No More Drama (Alles Pech verbraucht)" oder auch "What A Day" können nicht ganz mithalten.

Fährt in die Beine

Das geschmeidige "Love & Courvoisier" wird Seeed-Fans der ersten Stunde aber dafür ebenso sofort die Freudentränen in die Augenwinkel treiben wie die knallige, gallige Kapitalismuskritik "G€LD", die mit wilden Dancehall-Beats in die Beine fährt. Subtil ist das zwar nicht, macht dafür aber mächtig Laune. Hintergründiger und politischer kommt da schon das wunderschöne "Komm in mein Haus" daher. "Egal, woher du kommst, an welchen Gott du glaubst" singt Fox in der zarten Willkommenshymne. "Öffne dein Herz, mach die Augen auf – komm in mein Haus." Wichtiger Song, tolle Platte!

Konzert: Am 2. 11. gastieren Seeed in der Linzer Tips-Arena.

Nick Cave Bild: APA

Nick Cave - erhabene Melancholie

So unendlich traurig, dabei so erhaben schön und majestätisch wie auf seiner neuen Platte „Ghosteen“ klangen die Lieder von Nick Cave noch nie. Der tragische Tod seines 15-jährigen Sohnes Arthur im Jahr 2016 prägte bereits den Vorgänger „Skeleton Tree“ nachhaltig, obwohl die Songs dafür schon fertig geschrieben waren, als der schreckliche Unfall geschah. Auch die meisterhafte Doppel-LP „Ghosteen“ ist eine in Songform gegossene Meditation über Verlust, Schmerz und Trauer, aber auch über die Hoffnung. Caves private Tragödie hat ihn nicht nur als Mensch verändert, auch als Künstler. So zugänglich, so eng mit dem Publikum interagierend wie auf der vorangegangenen Tour gab sich der Australier nie zuvor. Anstatt sich der Agonie hinzugeben, teilte Cave den Schmerz mit der Welt.

Früherer Rumpelbluesrock hat ausgedient

Seine Musik hat der 62-Jährige ebenfalls transformiert. Der wüste Rumpelbluesrock früher Tage hat ausgedient, auf „Ghosteen“ dominieren wabernde Synthesizer, zarte Pianoklänge und seufzende Frauenchöre. Gitarre und Schlagzeug sind kaum zu hören. Beinahe schwerelos gleiten melancholische, ja ätherische Songs wie der Elvis Presley gewidmete „Spinning Song“ oder das mit der Bibel entlehnten Bildern gespickte „Sun Forest“ dahin. Besonders bewegend sind die seiner Frau Suzy zugedachten Liebeslieder „Waiting For You“, „Leviathan“ und „Galleon Ship“, die einem das Herz abschnüren. Um konventionelle Songstrukturen schert sich Cave dabei aber kaum noch. Speziell die aus den zwei langen Stücken „Ghosteen“ (12:11 Minuten) und „Hollywood“ (14:12 Minuten) sowie einem verbindenden Gedicht bestehende zweite CD verdeutlicht dies eindrucksvoll. „Ghosteen“ ist zwar keine einfache, aber eine sensationell gute Platte, die den Hörer kaum wieder loslässt.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at