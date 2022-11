Parteien-Streit in Bad Ischl lähmt die Kulturhauptstadt

Nicht nur in der großen Welt – traurig, beschämend und auch beängstigend ist die vergiftete politische Atmosphäre in unserer Stadt … So viele schauen zu, wie von einigen Mandataren und einflussreichen Männern im Hintergrund durch unanständige, hassgeleitete Agitation vor allem die Frau Bürgermeisterin kaputtgemacht gemacht werden soll", so predigte Pfarrer emeritus Franz Peter Handlechner am Sonntag in der Bad Ischler Kirche.