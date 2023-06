Parov Stelars Linzer Galerie im Mozarthaus

Die Welt hat er musikalisch quasi erobert – zuletzt im März mit elf Konzerten in den USA und Kanada von New York über Los Angeles bis Montreal –, jetzt kehrt Parov Stelar alias Marcus Füreder räumlich zu seinen Wurzeln zurück. Jahrelang hat der Lichtenberger Electroswing-Pionier seine Projekte auf Mallorca entworfen, im Sommer übersiedelt er in sein neues Haus im Linzer Norden. Unter der Linzer Adresse Altstadt 17 ist aktuell seine Galerie "sonic art space" im Entstehen.