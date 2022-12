Parlament beschließt Filmförderung

Gegen die Stimmen der FPÖ ist am Donnerstagnachmittag eine Reform der Filmförderung vom Nationalrat beschlossen worden. Das am 1. Jänner in Kraft tretende neue Förderinstrumentarium FISA+ wird auch Serien, TV-Filme und Streaming-Produktionen berücksichtigen. Höhere Fördersätze sind etwa für ökologisch nachhaltige Filmproduktionen oder für Beiträge zur Chancengleichheit aller Geschlechter in der Filmbranche vorgesehen.

Basierend auf einem Kriterienkatalog gibt es einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 35 Prozent jener Kosten, die in Österreich im Zuge der Filmproduktion getätigt wurden. Fünf Prozent davon gibt es nur bei Einhaltung von "Green-Producing-Kriterien". Die Maximalhöhe liegt bei 7,5 Millionen Euro für Serien und fünf Millionen Euro pro Film.

Nicht im neuen Gesetz umgesetzt ist eine bereits elf Jahre alte Empfehlung des Rechnungshofes, der die Reduktion von derzeit drei Förderstellen auf eine einzige angeregt hatte. Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), nannte das Gesetz "einen kunst- und kulturpolitischen Meilenstein": "Mit dem ,Grünen Bonus‘ für klimafreundliche Produktion, dem Bonus für Filme mit hohem Frauenanteil und der Öffnung für alle Verwertungsformen wird Österreich zum Vorreiter in Europa."

Aus Sicht des Fachverbands handle es sich bei dem Beschluss "um den wichtigsten Schritt seit Einführung der Filmförderung vor 40 Jahren".

