Paris: Besucher bewarf "Mona Lisa" mit Torte

Bild: (Lukeee via Twitter)

Dank einer Glasscheibe blieb das mehr als 500 Jahre alte Bild unbeschadet. Die Polizei stellte den Mann und wies ihn wegen "versuchter Beschädigung eines Kulturgutes" in die Psychiatrie ein. Die Museumsleitung wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.

Die Tortenattacke des verkleideten Mannes war über soziale Netzwerke publik geworden. Ein Twitter-Nutzer namens Lukeee schrieb, als er am Sonntagnachmittag die "Mona Lisa" besichtigt habe, sei ein Mann mit einer Damenperücke aus einem Rollstuhl aufgestanden. Der Angreifer habe versucht, den Glaskasten einzuschlagen, in dem sich die "Mona Lisa" befindet. Danach habe er "Torte auf das Glas geschmiert und überall Rosen hingeworfen, bevor er von den Sicherheitsleuten gepackt wurde". Ein Foto oder Video von dem eigentlichen Tortenwurf ist bisher aber noch nicht aufgetaucht.

Der Unbekannte wollte seine Aktion offenbar als Aufruf zum Umweltschutz verstanden wissen. "Es gibt Menschen, die dabei sind, die Erde zu zerstören", sagte er in dem Video von Lukeee auf Französisch. "Alle Künstler, denkt an die Erde. Deswegen habe ich das gemacht. Denkt an den Planeten."

Mit Panzerglas geschützt

Im Dezember 1956 hatte ein Bolivianer die "Mona Lisa" mit einem Stein beworfen und dabei das Gemälde beschädigt. Als Konsequenz wurde das Bild mit Sicherheitsglas geschützt.

Seit 2005 befindet sich das Bild hinter Panzerglas in einem durchsichtigen Kasten, in dem für eine ideale Temperatur und Luftfeuchtigkeit gesorgt wird. 2009 warf eine Russin eine leere Teetasse auf den Glaskasten und zerkratzte ihn dadurch leicht.