Papst nach OP: "Pfleger rettete mir das Leben"

"Ein Krankenpfleger hat mir das Leben gerettet", sagte der 84-Jährige dem spanischen Sender Cope im ersten ausführliche Interview nach der Operation. Der Sender zeigte gestern kurze Auszüge des Gesprächs, das morgen ausgestrahlt wird.

"Ein Mann mit viel Erfahrung"

Dem Kirchenoberhaupt war am 4. Juli ein Teil des Dickdarms entfernt worden. Abschließende Untersuchungen hatten die erste Diagnose einer schweren Verengung bestätigt. Dass er noch lebe, sei dem zuständigen Krankenpfleger zu verdanken – "ein Mann mit viel Erfahrung", so der Papst. Bereits 1957 habe ihm ein Pfleger das Leben gerettet. Damals wurde er als Seminarist in Argentinien an der Lunge operiert.