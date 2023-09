Pandemie, Krieg: „Was macht das mit uns?“

"Es sind während der Pandemie viele Freundschaften zerbrochen. Wer hätte sich vorstellen können, dass es in Europa wieder Krieg gibt? Was macht das mit uns und der Gesellschaft?“, fragt Evelyn Kreinecker. Dieser Frage geht die 52-Jährige mit ihrer Kunst nach. In ihrer Ausstellung „Vivid“ (englisch für „lebendig“) kann dies derzeit bei freiem Eintritt in der Hipp-Halle in Gmunden miterlebt werden.