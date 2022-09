Palast in Sorge wegen "The Crown"-Staffel

Im Buckingham-Palast wird der Start der neuen "The Crown"-Staffel von Netflix Insidern zufolge mit Sorge erwartet. Die Serie, in der der Streaming-Dienst die Geschichte des britischen Königshauses nacherzählt, könnte dem Ruf der Royals schaden, so die Befürchtung. Bereits bei vorherigen Staffeln hatte der Palast durchblicken lassen, kein Fan der Produktion zu sein.

Der Serienstoff gilt auch deshalb als heikel, da es ausgerechnet zwei Monate nach dem Beginn der Regentschaft von König Charles auf den Fernsehbildschirmen in aller Welt um eine Zeit in seinem Leben gehen wird, als er in der Öffentlichkeit sehr unbeliebt war. Die Staffel soll das Scheitern von Charles’ und Dianas Ehe sowie deren skandalträchtiges BBC-Interview zeigen, in dem sie unter anderem über die Affäre ihres Mannes mit der heutigen Königsgemahlin Camilla sprach.

Unterdessen ist in den Souvenirläden auf der Insel eine neue Ära angebrochen: Briten und Touristen können mittlerweile auch das neue britische Staatsoberhaupt auf der Brust tragen. In Londoner Souvenir-Geschäften hängen bereits reihenweise T-Shirts mit dem Aufdruck "King Charles III." und einem Foto des 73-Jährigen.