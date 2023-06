Ottensheimer Festival-Charme

Durchdringende Klänge wie aus den schottischen Highlands waren am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz Ottensheim zu vernehmen. Wer ihnen neugierig folgte, fand sich im verwunschenen Innenhof im Alten Amtshaus wieder. Und dort Albin Paulus, der seine Sackpeife blies, um wenig später auf zwei Maultrommeln zu wechseln und zugleich seinen "Yolo"-Jodler anzustimmen, zu dem den deutschen Multiinstrumentalisten das gleichnamige Jugendwort des Jahres 2014 für "You only live once" inspiriert hatte.

Die Hauptbühne mitten auf dem Marktplatz Bild: o.HeimArt Festival

Mindestens einmal in diesem einen Leben lohnt es sich, beim o.heimArt Festival vorbeizuschauen, das am Wochenende in die 5.414 Einwohner zählende Marktgemeinde am nördlichen Donauufer lockte. Mit Bus und Bahn binnen 15 Minuten von Linz aus erreichbar, entfaltet sich ihr Charme an vielen idyllischen Plätzen, die am Samstag und Sonntagnachmittag zur Bühne für besondere Konzerterlebnisse mit überwiegend heimischen Musikern wurden: Vor dem Glashaus, beim Wasserberg am unteren Marktplatz im Baumschatten oder auf der Linzer Straße – allerorts wurde musiziert.

Das charmante Duo SarahBernhardt Bild: o.HeimArt Festival

Das sympathische Duo SarahBernhardt sinnierte etwa auf der Böhmischen Harfe und der Ukulele in Mundart-Chansons über Gott und die Welt. Mit seinem Mundart-Reggae weckte Sebastian Holzer aka "Holza" die Lust am Mitsingen oder -schaukeln in einem der Liegestühle aus Karton.

Junges Publikum verzauberte das Theater Isipisi. Wer sich zwischen den Darbietungen stärken wollte, fand auf dem Marktplatz eine kulinarische Meile mit Angeboten von thailändischen bis zu afrikanischen Köstlichkeiten.

Rock bis Rapp unter Sternen

Zu einer kurzen Auszeit vom bunten Treiben bot sich das Donauufer in der Abendsonne an. Ein paar stille Minuten vor dem musikalischen Sturm, der bald über die Hauptbühne auf dem Marktplatz fegen sollte: Geballte Energie legte die "Half A Century Band" mit der Linzer Rockröhre Jacky Hanzhanz an den Tag. Frischer Indie-Swing fuhr einem mit "Marina & the Kats" in die vom Flanieren vielleicht schon etwas müden Glieder. Einzig in den Genuss der Münchner Rapperin Fiva ab 22.30 Uhr kam nur mehr, wer nicht mit Öffis angereist oder in Ottensheim daheim war.

Frischer Indie-Swing mit „Marina & The Kats“ Bild: o.HeimArt Festival

Bleiben werden viele Klänge im Ohr und Erinnerungen an ein liebenswertes, friedliches Festival mit Charme – zu verdanken dem Organisator Mathias Kaineder und seinem umtriebigen Team –, das Lust macht, den kleinen Markt mit heimeligem Flair wieder zu besuchen. Nicht nur einmal in diesem einen Leben, und spätestens im nächsten Jahr, wenn es hoffentlich wieder heißt: Bühne frei für das o.heimArt Festival.

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze