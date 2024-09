"zum glück weg": Ottensheimer Autorin liest im StifterHaus

In ihrem Roadmovie erzählt Anna Derndorfer, wie sie sich entschied, ihr Leben als Lehrerin an den Nagel zu hängen, mit ihrem Partner einen Bus kaufte und auf Reisen ging. Sie berichtet, wie sie trotz kleiner und großer Hindernisse das freie Leben zu schätzen und genießen lernte. "Mit dem Buch will ich Menschen Mut machen, eine Veränderung zu wagen", erzählt die Autorin, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Ottensheim lebt. "Wenn man Begeisterung hat und nicht aufgibt, werden die Dinge gut." Auch negative Erfahrungen gehören zum Leben, ist sie überzeugt: "Man muss einmal mehr durchhalten, als man glaubt, die Kraft zu haben."

Am Donnerstag, 26. September, stellt Anna Derndorfer um 19.30 Uhr ihr im Drava-Verlag erschienenes Buch "zum glück weg" im Linzer StifterHaus vor. Ebenfalls lesen wird Fabian Wakolbinger ("Kaiser der Obdachlosen"). Dominika Meindl führt durch den Abend. Infos: stifterhaus.at

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn