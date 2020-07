100 Jahre hat das Kino in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) tadellos überlebt – doch ausgerechnet das 101. Jahr wäre dem 150-Sitzplätze-Betrieb beinahe zum Verhängnis geworden. Vor zwei Jahren hatte Beate Haller-Fischerlehner, die das Kino knapp 25 Jahre in vierter Generation geführt hatte, an einen jungen Betreiber übergeben und sich in die Pension verabschiedet. Doch für den Pächter liefen die Geschäfte weniger gut als erwartet, der Corona-Lockdown besiegelte dann das Ende. Doch damit