Kinderstück im Landestheater: Oskar, der Tod und eine lebenskluge rosa Oma

Der zehnjährige Oskar liegt im Krankenhaus. Er hat Leukämie und weiß, dass er sterben wird – auch wenn die Eltern und Ärzte es ihm nicht sagen wollen. Sie seien Feiglinge, beschwert er sich: "Keiner lacht mehr so mit mir wie früher." Keiner außer der geheimnisvollen Oma in Rosa. Sie war früher Catcherin und hat auf jede noch so schwierige Frage eine lebenskluge Antwort.