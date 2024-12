Oscars: Aus für "Des Teufels Bad"

Anja F. Plaschg als Agnes in „Des Teufels Bad“

Die Oscar-verleihende Academy veröffentlichte heute Abend die sogenannten Shortlists für zehn Kategorien, in denen der prestigeträchtigste Filmpreis der Welt am 2. März 2025 verliehen wird. Damit wurde gewiss, was Branchenkenner bereits vermutet hatten: Österreichs offizieller Kandidat für den besten fremdsprachigen Spielfilm, „Des Teufels Bad“ vom Wiener Regie-Duo Veronika Franz und Severin Fiala, schaffte es nicht auf die Shortlist für den „Auslands-Oscar“.

Unter den 15 verbliebenen Arbeiten auf der Liste für „International Feature Film“, die die Wahlberechtigten im nächsten Schritt auf die finalen Nominierungen für 2. März reduzieren, stehen jedoch wie erwartet die zwei großen Favoriten der Sparte: „Emilia Perez“ von Regiestar Jacques Audiard (für Frankreich) und „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof (für Deutschland).

Aus dem Oscar-Rennen ausgeschieden ist ebenso der Puchenauer Bernhard Hetzenauer mit seiner Arbeit „Those Next To Us“. Dem dokumentarischen Kurzfilm über Migration von Mexiko in die USA ist trotz intensiver Bemühungen des Oberösterreichers der Sprung auf die Shortlist („Documentary Shortfilm“) nicht gelungen.

Der Status als großer Favorit von "Emilia Perez" verstärkt sich währenddessen weiter. So steht des Geschlechts- und Gewaltdrama ebenso auf den heute veröffentlichten Shortlists in den Kategorien Filmmusik (Originalscore), Originalsong ("Mi Camino" und "El Man"), Sound und Maske. "Emilia Perez" steht somit auf fünf Shortlists.

Das Filmmusical "Wicked" hat sich in den vier Sparten Maske, Musik (Originalscore), Sound und visuelle Effekte für die nächste Runde qualifiziert.

Die Oscar-Nominierungen für sämtliche Kategorien werden am 17. Jänner veröffentlicht.

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller