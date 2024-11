Oscar-Sieger Eddie Redmayne ist der Schakal: „Ich will seine innere Gespaltenheit zeigen, die fast soziopathisch ist"

„Ich habe so das Gefühl, dass mein eigentlicher Karriereschritt bei dieser Rolle darin besteht, jemanden zu spielen, der tatsächlich im 21. Jahrhundert lebt“, sagt Eddie Redmayne. Die meiste Zeit seiner Laufbahn habe er „in Tweed gekleidet verbracht“. Der 42-jährige Londoner milderte diese Aussage am Set der Serie „The Day of the Jackal“ (ab 7.