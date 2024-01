Oscar-Aus für den Österreicher Mark Gerstorfer

Gerstorfer war in der Sparte bester Kurzspielfilm im Rennen. Hier zeigten die finalen Nominierungen eine Dominanz von Netflix auf: "The Wonderful Story of Henry Sugar" von Wes Anderson steht auf der Liste sowie "The After" mit "Selma"-Hauptdarsteller David Oyelowo. Im Gespräch mit den OÖN äußerte sich Gerstorfer bereits über die Dominanz großer Tanker im schwierigen Prozess der Oscar-Kampagnen.

Die finale Liste der Kurzspielfilm-Nominierten:

"The After"

"Invincible"

"Knight of Fortune"

"Red, White and Blue"

"The Wonderful Story of Henry Sugar" von Wes Anderson

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller