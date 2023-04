Orpheus und Eurydice im Drogenrausch

Eine wilde Zeitreise legt Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ in der Fassung der Pramtaler Sommeroperette hin: Aus dem antiken Mythos wird ein psychedelischer Trip, der in einem Gymnasium in den wilden 1980er-Jahren spielt. Orpheus lehrt als Musikprofessor, seine Frau Eurydice langweilt sich daheim als Hausfrau. In die Unterwelt gelangt sie nicht, wie im Mythos, per Schlangenbiss, sondern durch einen Drogenrausch – und das Entsetzen über ihren Verlust hält sich beim Operetten-Orpheus in überschaubaren Grenzen …

„Wir sehen Operette als gesellschaftskritisches Format, näher beim Kabarett als bei der Oper“, sagt Intendant Harald Wurmsdobler über Claus Frankls Innviertler Fassung von „Orpheus in der Unterwelt“, die ab 10. Juni acht Mal im Schloss Zell an der Pram (bei Schönwetter im Innenhof, bei Schlechtwetter im Kultursaal) zu sehen ist. Die eigentliche Hauptfigur sei die sich aus der Rolle der biederen Ehefrau emanzipierende Eurydice, sagt Regisseurin Manuela Kloibmüller: „Gleichzeitig wollen wir mit viel Humor die Abgründe der menschlichen Seele ergründen.“

Mit dabei sind heuer unter anderen George Kounoupias (Orpheus), Beate Korntner (Eurydice), Christa Ratzenböck (Öffentliche Meinung). Intendant Wurmsdobler spielt den Merkur, Produktionsleiter Michael Zallinger den Bacchus. Als Orchester ist die sINNfonietta unter der Leitung von Gerald Karl zu hören. Der Klangkörper aus Profimusikern aus dem Innviertel und Bayern war vor zehn Jahren der Grund für den Start der Sommeroperette: Das damals neue Orchester suchte nach Auftrittsmöglichkeiten. Mittlerweile hat sich die Pramtaler Operette zu einem für seine heiteren, aber treffsicheren Inszenierungen bekannten Festival gemausert. Im Vorjahr kamen 2600 Besucher, die Auslastung lag bei 97 Prozent. Von den knapp 100.000 Euro Budget werden 70 Prozent durch Ticketeinnahmen erwirtschaftet.



„Orpheus in der Unterwelt“ wird am 10., 16., 17., 23., 24. Juni um 19.30 Uhr und am 11., 18., 25. Juni um 18.30 Uhr im Schloss Zell/Pram gezeigt. Rabatt für OÖNcard-Besitzer. Infos gibt es auf sommeroperette.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn