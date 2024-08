ORF zeigt Taylor Swifts "The Eras"-Konzertfilm

Nach der Absage der drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien infolge der aufgedeckten Terrorpläne, ist die "Eras Tour" nun doch in Österreich zu sehen - und zwar auf ORF 1. Der Sender zeigt am Samstagabend ab 21.45 Uhr den Konzertfilm "Taylor Swift - The Eras Tour (Taylors Version)". Der Film über die erfolgreichste Konzertreihe der Musikgeschichte lief vergangenen Herbst erfolgreich in den Kinos an und war dann ab 15. März exklusiv auf dem Streamingportal Disney+ zu sehen.

Gedreht wurde der Konzertmitschnitt im August 2023 bei drei Shows von Taylor Swift in Kalifornien. Der Film unter der Regie von Sam Wrench spielte laut Disney+ weltweit mehr als 260 Millionen Dollar (237,68 Mio. Euro) an den Kinokassen ein und ist damit der besucherstärkste Konzertfilm aller Zeiten. Die "Taylor's Version" des Films enthält vier zusätzliche, nicht im Kino gezeigte Songs sowie eine Akustiksammlung nach dem Abspann mit vier bisher ungesehenen Performances.

So bietet der ORF Fans die Möglichkeit, immerhin indirekt etwas von ihrem Star zu hören. Denn auch an Tag drei nach der Absage der Wien-Termine steht ein Statement der eigentlich für ihre Social-Media-Präsenz gerühmten Musikerin aus. Das befeuert zusehends die Gerüchte über die Gründe für das befremdliche Schweigen der Künstlerin, die am 15. August das erste von fünf Konzerten in London geben soll.

