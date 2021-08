ORF-Wahl: Die Programme der vier aussichtsreichsten Kandidaten

Vier langjährige ORF-Mitarbeiter wollen in den nächsten fünf Jahren ORF-Generaldirektor sein. Am 10. August wählt der Stiftungsrat mit einfacher Mehrheit in einer offenen Abstimmung den künftigen ORF-Chef. Abweichler unter den 35 großteils von politischen Parteien entsendeten Aufsichtsratsmitgliedern würden also sofort enttarnt. Das ist wichtig, denn nach 15 Jahren Alexander Wrabetz, der der SPÖ zuordenbar ist, will das "bürgerliche Lager" endlich seinen Kandidaten durchbringen.