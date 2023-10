ORF-Satiriker Peter Klien wurde von einem FPÖ-Sicherheitsmann in den Schwitzkasten genommen

ORF-Satiriker Peter Klien ist von einem Sicherheitsmann des FPÖ-Chefs Herbert Kickl in den Schwitzkasten genommen und weggezerrt worden. Der ORF verurteilt das "völlig inakzeptable Verhalten" in einer Aussendung "auf das Schärfste". Der Vorfall, der sich am vergangenen Wochenende beim Oktoberfest in Hartberg ereignet hatte, wurde auf Kamera festgehalten. Das Video liegt der Austria Presse Agentur vor. Die FPÖ wollte auf Anfrage keinen Kommentar abgeben.

Auf dem Video, das heute, Freitag, um 23.25 Uhr im Rahmen der Satiresendung "Gute Nacht Österreich" auf ORF 1 ausgestrahlt wird, ist zu sehen, wie Klien sich Kickl nähert und ihm Details zu seinem einstigen Kuss mit Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig entlocken will. Dabei nähert sich ein Sicherheitsmann von hinten, zerrt Klien weg und nimmt ihn für wenige Sekunden in den Schwitzkasten. Bei einem späteren, erneuten Versuch des Satirikers, ein Gespräch anzubahnen, schiebt ihn der Sicherheitsmann bereits frühzeitig weg und sagt: "Verschwinde. Dich will hier keiner haben." Klien kommentiert das abschließend mit: "Der Volkskanzler möchte mit dem Volk nicht sprechen."

