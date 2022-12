ORF-Redaktionsrat fordert Ziegler-Suspendierung

Es gehe dabei nicht um eine Vorverurteilung Zieglers, sondern um möglichst weiteren Schaden vom ORF und der Glaubwürdigkeit der Berichterstattung des Landesstudios abzuhalten, heißt es in einer Aussendung des Redaktionsrates vom Montag: „Es besteht sonst die Gefahr, dass die Causa Ziegler und damit der ORF zum bestimmenden Thema des Wahlkampfes in Niederösterreich wird. Die Leitung des Landesstudios soll bis zur Klärung des Sachverhaltes von einer untadeligen Person übernommen werden, die über jeden Verdacht einer politischen Schlagseite erhaben ist.“

Weiters wird die Einsetzung einer Kommission mit externer Begleitung gefordert, die die Vorwürfe gegen Ziegler prüft. Es müsse sichergestellt werden, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landesstudio angstfrei und auf Wunsch unter Schutz ihrer Identität über die Vorfälle im Studio St. Pölten aussagen können. Es dürfe nicht sein, dass im Landesstudio Listen über mögliche Whistleblower angelegt werden und die betroffenen Personen in weiterer Folge berufliche Nachteile befürchten müssen. Diejenigen, die Missstände in der Redaktion an die Öffentlichkeit bringen, dürften nicht bestraft werden.

Wie berichtet, hat eine Auswertung von internen Chats und E-Mails hat ergeben, dass sich Ziegler, der zuvor Chefredakteur beim ORF Niederösterreich gewesen war, immer wieder massiv für die TV-Präsenz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) und eine VP-freundliche Berichterstattung eingesetzt haben soll.

So soll er für einen ZiB-Kulturbeitrag eine Stellungnahme von Mikl-Leitner eingefordert haben, obwohl der Beitrag bereits fertig (aber noch nicht gesendet) war. Zur Berichterstattung über den Leopolditag 2020 soll Ziegler minutiöse Anweisungen gegeben haben, wie ein Video von Mikl-Leitner auszuwerten sei.

„Sollte es sich als wahr erweisen, dass Redakteurinnen und Redakteure angewiesen wurden, Beiträge so zu gestalten, dass bestimmte Politikerinnen und Politiker vorkommen, auch wenn dazu keinerlei journalistische Notwendigkeit besteht, ist das ein klarer Verstoß gegen die gesetzliche Pflicht zur Unabhängigkeit“, schreibt der Redaktionsrat.

Ein Naheverhältnis zwischen einem Chefredakteur und einer politischen Partei, zumal einer Regierungspartei, wie es nun in den Medien dokumentiert wird, sei für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seiner Verpflichtung zur Unabhängigkeit nicht akzeptabel.

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben