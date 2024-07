ORF reanimiert Kuppelformat "Herzblatt"

Dabei werden die Kandidatinnen und Kandidaten von Gastgeberin und Ö3-Moderatorin Tina Ritschl in einem E-Bus durch Österreich gefahren und suchen einige der schönsten Orte aller Bundesländer auf, hieß es in einer Aussendung. Drei Dating-Partnerinnen oder -Partner nehmen im hinteren Teil des Busses Platz und sind durch eine Trennwand von dem Kandidaten oder der Kandidatin im Vorderbereich getrennt. Gespräche, persönliche Antworten und unterhaltsame Aufgaben sollen klären, wo die Funken sprühen. Am Ende muss eine Entscheidung getroffen werden, auf die ein Date in romantischer Kulisse folgt. Bewerbungen sind ab sofort unter tv.orf.at/herzblatttaxi möglich.

