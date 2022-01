ORF III: "Denk mit Kultur" in der Warteschleife

Die Dialektsängerin aus Neusiedl am See lädt darin jeweils zwei bekannte Gäste ein, um mit ihnen schlagfertig über Gott und die Welt zu plaudern und dann – gemeinsam mit ihrer Band – zu musizieren. In den seit 2014 sieben Staffeln waren bereits Künstler wie Klaus Maria Brandauer, Florian Teichtmeister, Erika Pluhar oder Stefanie Sargnagel zu Gast.

"Es hapert an der Finanzierung"

Doch ob im heurigen Jahr eine weitere Staffel gedreht werden kann, steht in den Sternen. Bis dato gibt es keine Drehtermine. Dies ist umso verwunderlicher, als die Show im Vorjahr bei einer Publikumswahl zum Zehnjahresjubiläum des Senders mit großem Abstand zur beliebtesten Sendung im Bereich "Popularmusik" gewählt wurde. Auch die Produktionskosten dürften vergleichsweise gering sein. Quoten gibt ORF III zwar nicht bekannt – sie sollen aber im Fall von "Denk mit Kultur" durchaus passabel sein: Dem Vernehmen liegen sie bei bis zu 150.000 Zusehern.

Peter Schöber Bild: Volker Weihbold

ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber zögert dennoch bei der Fortsetzung. "Ja, wir wollen die Show gerne weiterführen", sagte der in Steyr geborene Fernsehmanager den OÖNachrichten. "Es hapert aber noch an der Finanzierung." Aufgeben will er das Projekt noch nicht: In den kommenden drei, vier Wochen soll es endgültig Klarheit geben, ob 2022 eine neue Staffel von "Denk mit Kultur" auf ORF III gedreht werden kann. (hes)