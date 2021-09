ORF: Das Rennen um die Chefposten hat begonnen

Am 9. September endet die Bewerbungsfrist, Kandidaten und Favoriten für die verschiedenen Positionen werden bereits gehandelt. Dem vierköpfigen Direktorium dürften zwei bis drei Frauen angehören. ORF-III-Geschäftsführerin Eva Schindlauer könnte Finanzdirektorin werden. Als Favoritin für die Programmdirektion gilt Puls-4-Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz. Die Technik-Direktion soll GIS-Chef Harald Kräuter übernehmen. Für die Radio-Direktion werden ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher, die stellvertretende TV-Chefredakteurin Claudia Lahnsteiner sowie Radio-Chefredakteur Hannes Aigelsreiter als mögliche Kandidaten kolportiert.

Klaus Obereder als OÖ-Favorit

Auch in einigen Landesdirektionen lichten sich die Nebel. In Oberösterreich gilt Chefredakteur Klaus Obereder als heißester Kandidat, in der Steiermark wird mit der Verlängerung von Gerhard Koch gerechnet, und in Kärnten könnte Karin Bernhard noch einmal verlängert werden. Für Wien werden ORF-III-Chef Peter Schöber, ORF-Kommunikationschef Martin Biedermann sowie Programmdirektorin Kathrin Zechner gehandelt. In Niederösterreich gibt es mit Robert Ziegler einen klaren Favoriten. In Salzburg soll ORF-Magazin-Chefredakteurin Waltraud Langer übernehmen. Für Tirol wurde etwa Radio-Wirtschafsressortleiterin Esther Mitterstieler genannt.

Der amtierende Generaldirektor Alexander Wrabetz wird den ORF mit Jahresende verlassen und den Chefsessel an Weißmann übergeben. Wie er in Interviews sagte, arbeite er an keinem ORF-Comeback. Er wolle im Medienbereich bleiben, eventuell auch im Ausland.