ORF 2023: Kaum Innovatives, viel Altbewährtes

Der ORF werkt derzeit auf vielen Baustellen gleichzeitig: Zum einen wird gerade der multimediale Newsroom bezogen – was bei vielen Mitarbeitern kaum Begeisterung hervorruft. Zum anderen sind die Quoten im Vergleich zum – an sportlichen Großereignissen reichen – Vorjahr im Sinkflug. Und schließlich treiben auch beim ORF die hohen Energiepreise die Kosten in die Höhe. So muss der Konzern 2023 30 Millionen Euro einsparen, um das Budget auszugleichen.

Um 15 Millionen Euro mehr

Trotzdem will der ORF nächstes Jahr um 15 Millionen Euro mehr für sein Programm im Vergleich zum veranschlagten Budget ausgeben. Das gab gestern Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz bei der Präsentation des Programms für 2023 bekannt. Man spare in der Struktur, optimiere Workflows und hebe Synergien, um in Eigenproduktionen zu investieren.

Dass das Geld aber nicht für mutige Programminnovationen ausgegeben wurde, gab Alexander Hofer, ORF-2-Channelmanager unumwunden zu: "Auf ORF 2 wird vieles gleich bleiben." In Zeiten der Krise sei der ORF eine "Ankerstation" für Informationen, Hintergründe und Service. Neuerungen gibt es allerdings bei der "Zeit im Bild": Mit Jahresende wird das neue Studio direkt im Newsroom bezogen. Damit ergeben sich erweiterte Möglichkeiten für den Sendungsablauf, auch ein sanfter optischer Relaunch ist geplant.

Bei ORF 1 will Groiss-Horowitz "alle Kraft in die Kernzone" stecken. So soll es am Vorabend, am Hauptabend und danach "dichtes, verlässliches, eigenproduziertes Programm" geben. Dabei werden großteils bereits eingeführte Formate weitergeführt: "Soko Linz" erhält trotz verheerender Kritiken eine zweite Staffel, "Soko Donau" geht in die 18. Runde, die Mini-Serie "Sisi" wird im Dezember 2022 fortgesetzt, auch "Walking on Sunshine" erhält eine vierte Staffel. Die heuer beendeten "Vorstadtweiber" erhalten mit "Biester" einen Nachfolger. Zum ersten Mal wird Linz auch Schauplatz einer Stadtkomödie: In "Heribert" mischt Benedikt Kalcher die Start-up-Szene auf. Einen Ausstrahlungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Mehr Struktur für ORF 1

Noch im Herbst könnte der Zweiteiler "Weber und Breitfuß" rund um die legendären Helden von "MA 2412" gesendet werden. Der oberösterreichische Landkrimi "Zu neuen Ufern" mit Maria Hofstätter steht ebenfalls in den Startlöchern. Höhepunkt aus sportlicher Sicht ist die Fußball-WM der Männer in Katar (20. November bis 18. Dezember), gefolgt von der Fußball-WM der Frauen (Juli/August 2023 in Australien und Neuseeland). Die Ski-WM im Februar in Courchevel und Meribel überträgt ORF 1 ebenso wie die Formel 1 (abwechselnd mit Servus-TV).

Insgesamt soll der ORF-1-Hauptabend je nach Wochentag stärker strukturiert werden: Am Montag stehen österreichische Serien auf dem Programm, am Dienstag (heimische) Krimis, am Mittwoch Reportageformate, am Donnerstag Sport, am Freitag Unterhaltung mit Kabarett und Comedy, am Samstag Unterhaltung und am Sonntag Blockbuster-Filme. Bei den Shows steht wieder "Dancing Stars" im Frühjahr am Start. Im Herbst ist eine Musikshow geplant. Unklar ist laut Groiss-Horowitz, ob eine weitere Staffel von "Starmania" oder ein neues Format umgesetzt wird.

ORF 2 soll 2023 vor allem in Richtung Info und Service weiterentwickelt werden. Im fiktionalen Bereich werden "Die Toten von Salzburg", "Tatort" und "Vienna Blood" fortgesetzt, Neuauflagen gibt es auch von "Liebesg’schichten und Heiratssachen" sowie der Show "9 Plätze – 9 Schätze". Am 19. März wird ein Österreich-Bild aus Oberösterreich zum Thema "25 Jahre Nationalpark Kalkalpen" ausgestrahlt. Alfons Haider stellt in einer Reihe als "Mister Musical" (Arbeitstitel) die größten Musical-Erfolge aus Österreich vor.

Nach dem jüngst umgesetzten, ursprünglich für den ORF-Player geplanten Modul "Sound" startet Mitte November "Topos" im Digitalbereich. Es bündelt die Bereiche Kultur, Religion, Wissenschaft und Gesellschaft. Sämtliche Beiträge sollen dabei länger als sieben Tage online verfügbar sein, was dem ORF bei anderen Digitalangeboten gesetzlich verwehrt ist.