ORF 2: Geschichte der Seuchen seit dem Mittelalter

Und schlussendlich haben die Menschen den Kampf gegen Krankheitserreger gewonnen. Was lernen wir aus der Seuchenbekämpfung der Vergangenheit? Wie haben die Menschen einst versucht, Viren zu entkommen? In der Doku "Die Welt der Seuchen" präsentiert Günther Mayr – Leiter der ORF-Wissenschaft – morgen, Sonntag (ORF 2, 17.35 Uhr), eine Reise vom Mittelalter bis in die Gegenwart, von den Pocken bis zur Spanischen Grippe und darüber hinaus.