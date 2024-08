"Orestie" – ein farbloser Bunter Abend

Sofern bei seiner Inszenierung der Regisseur den größten Spaß von allen hat, mag ihm irgendwann das Publikum abhandengekommen sein. Dann hat die Produktion im Sturm kreisender Gedanken keinen Boden gefunden. So wälzten sich am Samstag bei den Salzburger Festspielen die vier Stunden (mit Pause) des in vier Teile gedehnten "Orestie"-Experiments von Regisseur Nicolas Stemann auf der Halleiner Pernerinsel dahin.