Oralsex mit Banane und Osteuropas feministische Kunst

Welche Wirkung hatte feministische Kunst in Osteuropa vor dem Fall des Eisernen Vorhangs? Und an wen war sie adressiert, zumal der Kommunismus die Chancengleichheit für Frauen und Männer beschwor? Die Arbeiten der polnischen Künstlerin Natalia LL (*1937) entwickelten in ihrer Heimat ab den 70er-Jahren ikonografische Bedeutung, doch in Rage bringt sie erst die polnische Regierung der Gegenwart.