"Oracle": So ist der neue Krimi von Thriller-Queen Ursula Poznanski

Mit einem kühnen Gedankenexperiment füllt Bestsellerautorin Ursula Poznanski ihren Jugendthriller "Oracle" derart spannend, dass ihn der Leser kaum weglegen kann: Was wäre, wenn man in die Zukunft sehen und so negative Ereignisse verhindern könnte? Doch ganz so einfach ist die Sache nicht, wie Julian, Hauptfigur in dem am Mittwoch erschienenen 400-Seiten-Wälzer, feststellen muss.