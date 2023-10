Opernstudio stellt sich mit Operette von Benatzky vor

Sophie Bareis, Saskia Maas, Zuzana Petrasova, Martin Enger Holm, Christoph Gerhardus und Felix Lodel werden ab dieser Saison zwei Jahre lang in Produktionen des Opernstudios sowie in Stücken des Musiktheaters auftreten. Das Opernstudio ist eine Kooperation zwischen dem Landestheater und der Bruckneruni mit dem Ziel, jungen Sängern nach dem Studium den Weg in den Beruf zu erleichtern.

280 Bewerbungen

Martin Enger Holm erinnert Linz an seine Heimat: "Österreich ist wie Norwegen. Es gibt viele Berge, viele kleine Orte mit historischen Zentren", sagt der Sänger, der extra Deutsch lernen musste. Sophie Bareis hat sich schon vor drei Jahren beworben, jetzt klappte es endlich: "Ich mochte das Haus von Anfang an. Ich freue mich, in einem geschützten Rahmen an meinen Fähigkeiten arbeiten zu können."

Vorstellen wird sich das Opernstudio am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr im Musiktheater mit Ralph Benatzkys Operette "Zur gold’nen Liebe" aus dem Jahr 1931. Opernstudio-Chef Gregor Horres, der sich durch insgesamt 280 Bewerbungen wühlen musste, führt bei der selten gespielten Operette Regie: "Ein heiteres Stück, das die damalige Zeit gut beschreibt."

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn