Opernstar Renate Holm ist tot

Das teilte die Wiener Volksoper mit. Das Ehrenmitglied des Hauses war über Jahrzehnte Fixpunkt im Opernbetrieb Österreichs und darüber hinaus. Dabei feierte die gebürtige Berlinerin zeitweise außerdem als Schlagerstar Erfolge und war auch im Sprechtheater zu Hause.

Nachdem Holm zunächst im Musikfilm erfolgreich war, debütierte sie 1957 mit großem Erfolg als Helen in Oscar Straus' "Walzertraum" an der Volksoper. 1960 engagierte sie Herbert von Karajan für ihren ersten Auftritt an der Wiener Staatsoper als Gretchen im "Wildschütz", 1964 wurde sie Mitglied des Ensembles. 1961 feierte sie als Papagena in der "Zauberflöte" auch ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen. Letztlich spannte sich Holms Repertoire von der Operette und dem Wienerlied über Mozart, Rossini, Verdi und Puccini bis hin zu Richard Strauss. 1987 übernahm die Sängerin am Theater am Kurfürstendamm in Berlin dann erstmals eine Sprechrolle, 1989 trat sie in Lina Wertmüllers "Liebe und Magie in Mamma's Küche" am Wiener Volkstheater auf.

Renate Holm im Mai 1973 Bild: (EPA)

Für ihr Wirken erhielt Renate Holm unter anderem den Goldenen Ehrenring der Wiener Staatsoper (1986) und die Ehrenmedaille in Gold der Stadt Wien (1987), den Robert-Stolz-Ehrenring, das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien sowie das deutsche Bundesverdienstkreuz.