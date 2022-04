Opernstar Anna Netrebko tritt in Monaco auf

Sie wird bereits kommenden Freitag in der Oper von Monte Carlo in der Titelrolle von Giacomo Puccinis "Manon Lescaut" zu erleben sein, wie die 50-Jährige auf "Facebook" bekannt gab. Die russisch-österreichische Doppelstaatsbürgerin springt für die erkrankte Maria Agresta ein. "Ich bin überglücklich, mein Bühnendebüt unerwarteterweise in Monte Carlo zu geben", hielt Netrebko fest und wünschte Agresta eine rasche Genesung.

Die Sängerin wird auch am 24., 27. und 30. April auftreten. Erfreut zeigte sich die Sopranistin darüber, dass ihr Ehemann Yusif Eyvazov mit von der Partie ist. Er spielt Renato "Des Grieux".

Vorerst kein Auftritt an "Met"

Nach Beginn des Kriegs in der Ukraine hatte die Sopranistin zunächst zahlreiche Engagements verloren, weil sie sich nicht vom russischen Einmarsch in der Ukraine distanziert hatte. Unter anderem hatte die New Yorker Metropolitan Opera ihre Zusammenarbeit mit Netrebko bis auf weiteres beendet. Erst Ende März ließ sie "in Ansehung der zahlreichen Medienberichte der letzten Tage" über ihren Anwalt eine Erklärung gegen Putins Einmarsch verbreiten: "Ich verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich und meine Gedanken sind bei den Opfern dieses Krieges und ihren Familien", heißt es darin. Die russische Oper im sibirischen Nowosibirsk reagierte und lud die Sängerin aus.

An der Metropolitan Opera wird Netrebko dennoch künftig nicht zu erleben sein, teilte dessen Direktor mit.