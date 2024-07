Opernsänger René Pape kommt nach Gmunden

"Ich freue mich sehr darauf, singend wieder ins Salzkammergut zu kommen“, sagt René Pape im Gespräch mit was ist los?. Der weltbekannte Bass kenne die Gegend gut von früher: Er habe in den 1990er- und 2000er-Jahren oft in Salzburg gesungen und damals einige Male auch das Salzkammergut und den Traunsee besucht. „Die Gegend hat alles, was die Seele beruhigt“, sagt er.