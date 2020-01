Opernsänger Mazura gestorben

Mazura feierte als "phänomenaler Sängerschauspieler" (Frankfurter Allgemeine Zeitung) auf Bühnen in Berlin, Wien, Paris, New York und Buenos Aires Erfolge. Bereits seit vielen Jahren galt Mazura als dienstältester aktiver Wagner-Sänger. Noch im vergangenen Jahr stand er als Hans Schwarz in Wagners Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" auf der Bühne der Berliner Staatsoper.

Geboren wurde Mazura 1924 in Salzburg. Nach einer Ausbildung in Schauspiel und Gesang in Detmold (Deutschland) bei Frederick Husler debütierte er 1949 als Bass am Staatstheater Kassel. 1960 debütierte er bei den Salzburger Festspielen. 1971 wurde er nach Bayreuth geholt, wo er u.a. Gunther und Alberich ("Der Ring des Nibelungen"), den Biterolf ("Tannhäuser"), den Marke ("Tristan und Isolde") und eben den Klingsor ("Parsifal") gab.

Darüber hinaus sang der Künstler auf allen bedeutenden Bühnen Europas, war darüber hinaus regelmäßig als Sänger an der New Yorker Metropolitan Opera zu Gast.