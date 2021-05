Franz von Suppès fantastisch-burleske Operette „Der Teufel auf Erden“, die zwar bei der Uraufführung durchaus Zuspruch fand, sich aber wie vieles im Unterhaltungstheater nur bedingt als zeitlos erwies und in Vergessenheit geriet, hatte am Mittwoch als erste Aufführung nach der langen Corona-Durststrecke Premiere an der Wiener Volksoper. Und zwar als Koproduktion mit den Theatern Chemnitz und in einer textlich nicht immer geglückten Neufassung von Alexander Kuchinka.