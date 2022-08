Die dritte und auch heuer nur halbszenische Produktion beim Lehar Festival Bad Ischl galt am Freitag der ersten Operette "Wiener Frauen" des eigentlich für die "ernste Musik" fiebernden Franz Lehar. Es ist die Geschichte um ein im jugendlichen Leichtsinn gegebenes Liebesversprechen, das eine Hochzeit ins Wanken bringt, drei weitere Frauen darauf hoffen lässt und in ein veritables Chaos führt, das sich dann, wie sollte es anders sein, in Wohlgefallen auflöst.