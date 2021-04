Open-Air-Bühne im Posthof: Ab Mai atmet die Kulturszene "Frischluft"

Die lokale Kulturszene ächzt unter der coronabedingten Zwangspause, der Sauerstoff zum kreativen Atmen wird knapp. Mit einer neuen Open-Air-Reihe liefert der Linzer Posthof ab 21. Mai eine "Frischluft"-Zufuhr. An 32 Abenden gastieren auf einer im Innenhof des Posthofgeländes platzierten Bühne eine Auswahl der besten heimischen Bands, Literaten und Kleinkünstler: von Folkshilfe, Leyya und Avec über die Science Busters und Alfred Dorfer bis hin zu Konrad Paul Liessmann. Für Musikchef Gernot Kremser ist die Errichtung der 65.000 Euro teuren "Frischluft"-Stage – die über die aktuelle Saison hinaus stehen bleibt –, ein "echter Meilenstein der Posthof-Geschichte", wie er gestern bei einem Pressegespräch sagte.

Angelegt ist die neue Open-Air-Location für 500 Besucher, die mit großzügigem Abstand auf nummerierten Plätzen sitzen. Eine Erweiterung auf 900 Plätze ist möglich. Wie die exakten Eintrittsbestimmungen aussehen – negativer Corona-Test, FFP2-Maske etc. –, sei derzeit noch nicht geklärt, so Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), der aber Vertrauen in das erarbeitete Sicherheitskonzept hat. Die Covid-Situation in Linz sei stabil, es sei daher höchste Zeit, die Menschen "zu belohnen" und ihnen mittels Kulturveranstaltungen einen "Teil ihrer Identität" zurückzugeben. Gemeinsam mit LIVA-Chef Dietmar Kerschbaum versicherte Luger, dass man alles tun werde, um Corona-Maßnahmen-konform zu agieren. Wie viele Zuschauer die Bundesregierung schlussendlich zulässt, ob Konzerte aufgrund der geltenden Ausgangssperre zeitlich nach vorne verlegt werden, ob es zusätzliche Platz-Kontingente geben wird – auf all dies werde man rechtzeitig "wie in einer Krisenstabssituation reagieren". Denn: "Ja, es ist schwierig. Aber es ist besser, als nichts zu tun und ständig nur zu jammern."

Fünfmal Folkshilfe en suite

Programmatisches Herzstück der "Frischluft"-Reihe sind die de facto "Artists in Residence" des Linzer Quetsch’npop-Trios Folkshilfe. Als Ersatz für ihren abgesagten "Ahoi"-Open-Air-Auftritt auf der Donaulände gastiert die Band nun von 6. bis 10. Juli an fünf Abenden hintereinander im Posthof-Innenhof. Überraschungsgäste inklusive. Folkshilfe-Sänger Florian Ritt: "Es sind verrückte Zeiten. Aber die Kulturbranche war stets erfinderisch und hat gewusst sich anzupassen. Das zeigt der Posthof. Schön, dass Folkshilfe ein kleiner Teil davon sein darf."

Die wichtigsten Termine finden Sie auf posthof.at/frischluft

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at