OÖNachrichten sind die Nummer 1 im Land

Mit 352.000 Leserinnen und Lesern täglich in Oberösterreich haben die OÖNachrichten den kleinformatigen Mitbewerb deutlich hinter sich gelassen. Die OÖN liegen demnach mit 28,2 zu 23,8 Prozent Marktanteil (Montag bis Samstag) an der Spitze (Schwankungsbreite +/– 1,9).

Österreichweit weist die Media-Analyse den OÖN von Montag bis Samstag im Schnitt 389.000 Leserinnen und Leser aus (5,2 Prozent Marktanteil), an Samstagen 437.000 (5,8 Prozent). Es sind Daten, die zeigen, dass die Menschen im Land gerade in schwierigen Zeiten dort Orientierung suchen, wo sie zu Recht Qualität erwarten dürfen. Der Zuspruch, den wir in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit unserer Corona-Berichterstattung erfahren durften, aber auch die insgesamt konstruktive Diskussion, die dazu entstanden ist und sich in der Berichterstattung spiegelte, waren gelebter Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern. Dafür wollen wir uns bei Ihnen bedanken, ebenso für die Treue, die sich zumeist über viele Jahre, oftmals Jahrzehnte erstreckt. Die Stärkung unserer Position ist Bestätigung und Auftrag zugleich, zu bleiben, was wir sind: die Zeitung der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher.

Die Redaktion